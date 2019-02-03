İzmir'de Minibüsün Çarptığı Kişi, Öldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var