İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kaza, gece saatlerinde İzmir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine gitmekte olan Onur A. yönetimindeki 35 AJA 285 plakalı minibüs, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Gül'e (38), çarptı. Kazanın etkisiyle Gül, yola savruldu. Durumu gören diğer sürücüler polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Olcay Gül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.


Öte yandan, Gül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Onur A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bornova, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:41 Kaynak: İHA
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