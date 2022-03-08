İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

08.03.2022 22:36
İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 E 4898 plakalı sürücü kursu minibüsü, İzmir-Ödemiş yolu Demircili Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Taş'a (64) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın öldüğünü belirledi. Taş'ın cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Demircili, Ödemiş, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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