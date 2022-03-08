İzmir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu öldü.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 E 4898 plakalı sürücü kursu minibüsü, İzmir-Ödemiş yolu Demircili Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Taş'a (64) çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş'ın öldüğünü belirledi. Taş'ın cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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