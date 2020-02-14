İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onur A. yönetimindeki 35 AJA 285 plakalı minibüs, İzmir çevre yolu Bornova'dan Buca istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Olcay Gül'e (38) çarptı.

Kazanın etkisiyle Gül, yolun kenarına savruldu. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bornova, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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