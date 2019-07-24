Son Dakika Haberleri: İzmir'de minik köpek için seferber oldular
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İzmir'de minik köpek için seferber oldular

35 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

İzmir'de minik köpek için seferber oldular, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

Olay, Urla ilçesinin Kadıovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın kanalizasyon gider borusundan köpek iniltisi duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Batı Bölge Amirliği Urla İtfaiye Grubu, bölgeye iş makinesi çağırdı. Yavru köpeğe iş makinesi yardımıyla kazı yapılarak ulaşıldı. Daha sonra köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Vatandaşların ve ekiplerin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu minik köpek kontrol amaçlı veterinere götürüldü. - İZMİR
İtfaiye, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
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