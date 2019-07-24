İzmir'de minik köpek için seferber oldular
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İzmir'in Urla ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
'in Urla
ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.
Olay, Urla ilçesinin Kadıovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın kanalizasyon gider borusundan köpek iniltisi duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Batı Bölge Amirliği Urla İtfaiye Grubu, bölgeye iş makinesi çağırdı. Yavru köpeğe iş makinesi yardımıyla kazı yapılarak ulaşıldı. Daha sonra köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.
Vatandaşların ve ekiplerin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu minik köpek kontrol amaçlı veterinere götürüldü. - İZMİR
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