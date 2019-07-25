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İzmir'de minik köpek için seferber oldular

1 saat önce

İzmir'de minik köpek için seferber oldularİZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı Olay, ilçeye bağlı Kadıovacık Mahallesi'nde meydana geldi.

İzmir'de minik köpek için seferber oldular
İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, bir binanın kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı
Olay, ilçeye bağlı Kadıovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın kanalizasyon gider borusundan köpek iniltisi duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Batı Bölge Amirliği Urla İtfaiye Grubu, bölgeye iş makinesi çağırdı. Yavru köpeğe iş makinesi yardımıyla kazı yapılarak ulaşıldı. Daha sonra köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.
Vatandaşların ve ekiplerin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu minik köpek kontrol amaçlı veterinere götürüldü.
İzmir'de minik köpek için seferber oldular
İtfaiye, İzmir, Urla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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