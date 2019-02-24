Son Dakika Haberleri: İzmir'de Minik Öğrenciler Balık Halini Gezdi

İzmir'de Minik Öğrenciler Balık Halini Gezdi

1 saat önce

İzmir'de anaokul öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ni gezdi.

İzmir'de Minik Öğrenciler Balık Halini Gezdi, System.String[]
İzmir'de anaokul öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ni gezdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği'nin çocuklara denizi ve balığı sevdirmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında özel bir anaokulundan 33 öğrenci İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne götürüldü.

Öğretmenleri eşliğinde tezgahları gezen minik öğrenciler, büyük balıklara yoğun ilgi gösterdi.

Bazı deniz mahsullerini çekinerek inceleyen çocuklara ziyaretleri boyunca İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan eşlik etti.

Çocukların sorularını yanıtlayan Çakan, çocuklara balıkları tanıtıp deniz mahsulleri hakkında bilgiler verdi.

Çakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara denizi ve balığı sevdirmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin balık tüketiminin Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu dile getiren Çakan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenmek için balık tüketimi çok önemli. Özellikle çocukların balık tüketmesi onların gelişimine pozitif katkı sunuyor. Biz de bunun farkında olarak minik kardeşlerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Gözlerinden ne kadar mutlu olduklarını gördük, biz de mutlu olduk. Çocukların ilgisi ve alakası, meraklı bakışları çok hoşumuza gitti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:04 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Kültür Sanat
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