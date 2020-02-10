İzmir'de minik tekvandocular kuşaklarını taktı - Son Dakika
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İzmir'de minik tekvandocular kuşaklarını taktı

6 saat önce

İzmir'de minik tekvandocular, Tekvando Federasyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olarak yeni kuşaklarını takmanın mutluluğunu yaşadı.

İzmir'de minik tekvandocular kuşaklarını taktı, System.String[]

İzmir'de minik tekvandocular, Tekvando Federasyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olarak yeni kuşaklarını takmanın mutluluğunu yaşadı.

Balçova Spor Salonu'nda yapılan tekvando kuşak yükselme sınavına yaşları 4 ila 18 arasında değişen 200'e yakın sporcu katıldı.

Isınma hareketlerinin yapılmasıyla başlanan sınavda sporcular, tekvandoya özgü el ayak hareketleri ve ikili müsabakalar gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri sporcuların düzen ve disiplini başta olmak üzere yaptıkları hareketlerin doğruluğuna göre not verdi.

Sınavın sonunda tahta parçalarını büyük bir ustalıkla kıran minik sporcular tribünlerdeki yakılarından alkış aldı.

Sporcuların eğitmeni ve milli tekvandocu Serkan Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de açtığı özel kurs sayesinde aktif spor hayatına antrenör olarak devam ettiğini söyledi.

Tekvando sporunu çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Tok, "Onlara küçük yaşlarda disiplini öğretiyoruz. Tekvando zor bir spor değil önemli olan bu sporu severek yapmak. Son yıllarda çocuklarımız severek tekvando sporuna büyük ilgi gösteriyor. Birçok öğrencim uluslararası müsabakalarda başarı kazandı. Onları kürsüde görünce ben de çok mutlu oluyorum." dedi.

Tekvando sporcusu 9 yaşındaki Öykü Yaren İmzalı da "Tekvandoya başladıktan sonra özgüvenim arttı. Hayatımın sonuna kadar profesyonel olarak tekvando sporuyla ilgilenmek istiyorum." dedi.

Tuğçe İmren Egeli ise 3 yıldır tekvando yaptığını, bu sayede okul hayatındaki stresten uzaklaştığını ifade etti.

Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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