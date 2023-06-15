İzmir'de miras kavgası kardeş cinayetiyle sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de miras kavgası kardeş cinayetiyle sonuçlandı

15.06.2023 09:06

İzmir'in Buca ilçesinde miras kavgası yüzünden anlaşmazlık bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Y.K. isimli kişi, öz ağabeyi Atilla Kumanova'yı pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K., suç aleti ile birlikte yakalandı. Atilla Kumanova'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde miras kavgası yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşlerin kavgası cinayetle bitti. Ağabeyinin evine gelen bir kişi pompalı tüfekle öz ağabeyini öldürdü.

POMALI İLE SALDIRDI

Saat 21.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 222/41 Sokak'ta Y.K. (41), aralarında miras kavgası yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen ağabeyi Atilla Kumanova'nın evine geldi. Aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Y.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Atilla Kumanova'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Kumanova kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan çeviri sakinleri durumu ekiplere ihbar etti.

Miras kavgasında öz ağabeyini öldürdü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 çocuk babası Atilla Kumanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyini pompalı tüfekle vuran Y.K., suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Atilla Kumanova'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Miras kavgasında öz ağabeyini öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Cem Yıldız: Bunlarda akıl yok... Bu gibilerde de... Biri mezarda diğeri hapiste.. Miras yalan oldu.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • selma doğru: Para, çok önemli. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500

Kumanova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de miras kavgası kardeş cinayetiyle sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
17:16 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:14 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de miras kavgası kardeş cinayetiyle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement