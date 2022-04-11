Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı - Son Dakika
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Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı

11.04.2022 23:44

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kardeş arasındaki tartışmada kardeşlerden biri silahla vurularak yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kardeş arasındaki tartışmada kardeşlerden biri silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Goncalar Mahallesi 1828/5 Sokak'ta Aynur Kayadağ (46) ile erkek kardeşi M.A. (42) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. tabancayla kardeşine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra uzaklaşan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı
Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı
Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı
Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı - Son Dakika


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