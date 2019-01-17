Son Dakika Haberleri: İzmir'de Misafir Öğrenciler Akademik Destek

İzmir'de Misafir Öğrenciler Akademik Destek

1 saat önce

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği tarafından Yurtdışı Türkleri Birliği (YTB) Öğrenci Akademisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı .

İzmir'de Misafir Öğrenciler Akademik Destek, System.String[]
İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği tarafından Yurtdışı Türkleri Birliği (YTB) Öğrenci Akademisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı .

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Çevik, bu projeyi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve YTB'nin katkılarıyla düzenlediklerini söyledi.

Projenin amacının İzmir'de okuyan yabancı öğrencilerin hem akademik gelişmelerine katkıda bulunmak hem de Türkiye'ye uyumlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Çevik, akademi kapsamında çeşitli alanlarda çalışma grupları olacağını belirtti. Çevik, her çalışma grubunda bir üniversiteden öğretim üyesinin uzman danışman olacağını sözlerine ekledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Delik de projenin başarılı olması için ellerinden gelen katkıyı vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu projenin amacı İzmir'deki yabancı öğrencileri Türkçe dili, kendi alanlarında uzmanlaşabilme, Türkiye ve uluslarası konuları tartışabilme ve öğrencileri daha iletişilebilir ve rekabetçi yapmaktır. Umarım bu amacımızda başarılı oluruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Mehmet Çevik, Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel
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