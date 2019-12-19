İzmir'de mobilya fabrikası yandı (2)- Yeniden - Son Dakika
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İzmir'de mobilya fabrikası yandı (2)- Yeniden

6 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

İzmir'de mobilya fabrikası yandı (2)- Yeniden, System.String[]

İZMİR'in Menderes ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü. 3 bin metrekarelik fabrikada büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gölcükler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Sandalye ve masa gibi ahşap mobilyaların üretiminin yapıldığı fabrikanın işçileri, yangını fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, AKS ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan süngerler tutuşunca, alevler geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına müdahale ederken, içeride çok sayıda kereste ve ahşap malzeme bulunması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

3 bin metrekarelik fabrikada büyük çapta zarara neden olan yangının, ilk incelemede, elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Yangının kesim çıkış nedeni araştırılıyor.

'4-5 MİLYON TL ZARARIMIZ VAR'

Olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan fabrika sahibi Okan Oray, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bir personelimiz görmüş yangını. Elektrik sigortasının olduğu bölümlerde alev çıkmış, süngerleri tutuşturmuş. Zararımız çok büyük, ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Çalışıp tekrar kazanacağız, yeniden yapacağız. Yaklaşık 4-5 milyon TL zararımız var" dedi.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.


Menderes, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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