İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1)
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İZMİR'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
İZMİR'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.
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