İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1)

6 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın (1), System.String[]

İZMİR'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki, masa ve sandalye üretimi yapılan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.


Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
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