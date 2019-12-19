İzmir'de mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalye üreten mobilya fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan  masa ve sandalye üreten mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.


Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü İzmir'de 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
19:30 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü - Son Dakika
19:27 Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika
19:27 Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Son Dakika
19:26 YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu - Son Dakika
19:23 YÖK, Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verdi - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]