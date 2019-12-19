İzmir'de mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika

İzmir'de mobilya fabrikasında yangın
6 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalye üreten mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
İzmir'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalye üreten mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.
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