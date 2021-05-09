Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı

09.05.2021 02:17

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre, oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeş tarafından, araç tamir ücretini az verdiği gerekçesiyle araç sahibinin baba evine molotof atıldığı ileri sürüldü.

İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre, oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeş tarafından, araç tamir ücretini az verdiği gerekçesiyle araç sahibinin baba evine molotof atıldığı ileri sürüldü. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Murat Mahallesi 2472 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Doğan A. aracını oto tamircisi olduğu ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen E. A. ve B. A'ya tamir ettirdi. Tamir sonrası iki kardeş ile araç sahibi arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine E. A. ve B. A., araç sahibi Doğan A'nın babası Ali A ile annesi Hatice A'nın yaşadığı müstakil eve cam şişe fırlattı. Şüpheli şahıslar olayın ardından kaçarken, evin duvar kısmında çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, şüphelilerin cam şişenin içerisine benzin ve bez koyduğu belirlendi.

Tamir ücretini az verdi iddiası

Soruşturma kapsamında polis tarafından ifadesi alınan Doğan A'nın, otomobilini tamir için oto tamircisi E.A. ve B.A. kardeşlere verdiğini, tamir sonrası teslim aldığı otomobili için şahıslara 500 lira para verdiği, parayı az bulunan şahıslar ile aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki kardeşi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı
Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı

Yangın, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de molotof atıldığı ileri sürülen müstakil evde yangın çıktı - Son Dakika


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