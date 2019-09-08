Son Dakika Haberleri: İzmir'de, monica molina rüzgarı
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İzmir'de, monica molina rüzgarı

1 saat önce

ÜNLÜ İspanyol şarkıcı Monica Molina, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahneye çıktı.

İzmir'de, monica molina rüzgarı, System.String[]

ÜNLÜ İspanyol şarkıcı Monica Molina, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Molina, şarkıları ile fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Daha önce de geldiği Türkiye ile bir gönül bağı kurduğunu söyleyen ve röportajlarında Türkiye'den övgüyle söz eden İspanyol diva Monica Molina, İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında İzmirli hayranlarıyla buluştu. 'Tu Despedida', 'Vuela', 'De Cal y Arena', 'A Vida', 'Mar Blanca' ve 'Autorretrato' isimli 6 albümüyle aşk rüzgarları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını İzmirli sevenleri için söyledi. Son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştiren Monica Molina'ya şarkılarını söylerken, çim alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.

Çocuk İzleme Merkezi, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
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