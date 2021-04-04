İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi - Son Dakika

İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi

04.04.2021 11:35
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çalışan motorlu kuryeler, ilçedeki bazı sitelere motosikletleriyle girmelerinin yasaklandığını ve asansörleri kullanmalarına izin verilmediğini iddia ederek ikinci sınıf muamele gördüklerini söyledi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çalışan motorlu kuryeler, ilçedeki bazı sitelere motosikletleriyle girmelerinin yasaklandığını ve asansörleri kullanmalarına izin verilmediğini iddia ederek ikinci sınıf muamele gördüklerini söyledi. Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Bu şekilde yasaklar arttıkça da paket teslim ederken zaman kaybediyoruz ve kaybettiğimiz zamanı kazanmak için kendimizi tehlikeye atıyoruz. O nedenle kazalar da artıyor" dedi.

Pandemi döneminde en fazla mesai yapan iş kolları arasında motosikletli kuryeler de yer alıyor. Birçok vatandaş koronavirüs nedeniyle eve sipariş vermeyi tercih ederken, Karşıyaka'da motorlu kuryeler de tıpkı diğer meslektaşları gibi yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Mavişehir Mahallesi'ndeki bazı sitelere motosikletle girişin ve asansör kullanımının yasaklandığını savunan kuryeler duruma tepki gösterdi. Pandemi döneminde artan iş yoğunluğuna dikkat çeken Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Bursalı, "Sıkıntılarımız her geçen gün artıyor. İlk olarak motosikletlerimiz sitelere almamaya başladılar. Ardından da asansör kullanmamızı da yasakladılar. Pandemi döneminde olduğumuz için vatandaşlarımızla daha yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. Sadece yemek olarak düşünmemek gerekiyor. Biz yeri geldiğinde yemek, yeri geldiğinde ilaç götürüyoruz. Fakat bizlere saygısızlık yapıldığını düşünüyoruz. Sağlık çalışanlarından sonra en fazla mesai yapan iş kolları arasındayız. Vatandaşlar evlerinde güvenli bir şekilde otururken onlara hizmet veriyoruz. Bu çabanın karşılığında teşekkür beklerken bu tür saygısızlıklarla karşılaşıyoruz. Bunlar hoş değil. İkinci sınıf muamele görüyoruz ve rencide oluyoruz. Bu şekilde yasaklar arttıkça da paket teslim ederken zaman kaybediyoruz ve kaybettiğimiz zamanı kazanmak için kendimizi tehlikeye atıyoruz. O nedenle kazalar da artıyor. Şu süreçten sonra isterseniz yasaklarınızı koyabilirsiniz. Ancak bu dönemde bizlerin de hızlı olması gerekiyor" dedi.'MASKE KURALINA ÖZEN GÖSTERİLMİYOR'Paketlerini götürdükleri müşterilerin büyük çoğunluğunun maske kuralarına uymadığını savunan Burak Akar, "Bizler, koronavirüs önlemleri kapsamında maske kuralına çok dikkat ediyoruz. Özellikle paket teslim ederken maskelerimizi kontrol ediyoruz. Ancak paket vermeye gittiğimiz vatandaşların, bizlerin verdiği önemi vermediğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir siteye paket vermeye gittiğimde sipariş sahibinin koronavirüs olduğunu öğrendim. Müşterilerin büyük çoğunluğu bizlere maskesiz bir şekilde kapı açıyor. Biz taşıyıcı olabiliriz veya onlardan bizlere bulaşabilir. Maske konusuna daha fazla önem vermeliyiz" dedi.

Sitelerdeki zaman kaybının kazaları artırdığının belirten Taylan Akça, "Yaklaşık 4 senedir bu mesleği yapıyorum. Ancak son bir senede işimiz çok zorlaştı. Biz paket yetiştirmek için canımızı tehlikeye atıyoruz. Sitelerde zaman kaybı artınca da kazalarda artış yaşanıyor. Bu sebeple site yönetimlerinin aldığı kararları doğru bulmuyorum. Bu sadece İzmir'in değil, tüm büyük şehirlerin sorunu. Bizler teşekkür beklerken bir de ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz" diye konuştu.


İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi

Karşıyaka, Mavişehir, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi - Son Dakika


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