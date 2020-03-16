İzmir'de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinden, Yunanistan'daki adalara geçmek isteyen göçmenler, lastik botun motoru bozulunca denizin ortasında kaldı.

İzmir'de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinden, Yunanistan'daki adalara geçmek isteyen göçmenler, lastik botun motoru bozulunca denizin ortasında kaldı. Göçmenlerin imdadına yetişen sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki 9 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.


Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Sahil güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler daha sonra güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. - İZMİR

Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:09:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de motoru bozulan bottaki 9 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]