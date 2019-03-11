İzmir'de Motosiklet Çöp Konteynerine Çarptı: 1 Yaralı
18 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniceköy
kara yolunda, Kadir Üstün (47) idaresindeki 35 ZTR 88 plakalı motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis
ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Üstün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:50 Kaynak: AA
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