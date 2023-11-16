Motosikletini çalmak isteyen hırsızı başından vurarak öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde otomobille bir sokağa girip motosiklet çalmak isteyen hırsızlara, motosikletin sahibi kurşun yağdırdı. Otomobille kaçmak isteyen hırsızlardan birinin kafasına mermi isabet ederken, şüpheli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olay saat 05.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 489/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.H.K. idaresindeki otomobil sokağa girdi. Otomobil içerisinde bulunan Ç.H.K. ve Bedirhan Akıncı, park halindeki 2 motosikleti çalmaya çalıştı. Durumu fark eden motosiklet sahipleri C.Y. ve M.Y. (29), dışarı çıktı. Motosiklet sahiplerini gören hırsızlık şüphelileri otomobillerine binerek kaçarken motosiklet sahiplerinden birisi elindeki tabancayla aracın arkasından ardı ardına ateş açtı.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Otomobile 4 kurşun isabet ederken, mermilerden birisi otomobilde yolcu konumunda bulunan Bedirhan Akıncı'nın başına isabet etti. Ateş açılması sonucu kontrolden çıkan otomobil, sokakta bulunan 3 araca çarptı.

ÜZERİNDEKİ KAN ELE VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde bulunan ve başına mermi isabet eden Bedirhan Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi. Polis ekipleri Ç.H.K.'nin üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı.

EV DEĞİL CEPHANE

Motosiklet sahipleri de gözaltındaPolis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, çalınmak istenen motosikletlerin sahibi .Y.ve M.Y.polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tabancayı ateşleyenin kim olduğunun ise emniyetteki ifadelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan C.Y. ve M.Y.'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta ve sokakta incelemelerde bulundu. Olayda hayatını kaybeden Bedirhan Akıncı'nın cenazesi ise, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.