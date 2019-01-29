İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı
1 saat önce
İzmir'in Menemen ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
'in Menemen
ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışmada olayın faillerinin B.N, M.K, S.K. ve İ.A. olduğunu belirledi.
Şüpheli 4 zanlıyı gözaltına alan ekiplerin yaptığı aramalarda motosikletlerden 2'sini zanlıların adresinde, diğerini ise Çiğli
ilçesinde boş bir araziye terk edilmiş halde buldu.
Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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