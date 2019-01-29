Son Dakika Haberleri: İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı

İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışmada olayın faillerinin B.N, M.K, S.K. ve İ.A. olduğunu belirledi.

Şüpheli 4 zanlıyı gözaltına alan ekiplerin yaptığı aramalarda motosikletlerden 2'sini zanlıların adresinde, diğerini ise Çiğli ilçesinde boş bir araziye terk edilmiş halde buldu.

Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener, CHP'nin İzmir Adayına Sahip Çıktı: Babadan Oğula Suç Geçmez İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu CHP'den Bahçeli'ye Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:34:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]