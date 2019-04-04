İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı
18 dakika önce
İzmir'de, motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İzmir
'de, motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bornova
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıdere Mahallesi'nde 35 HA 3318 plakalı motosikletin yanında şüpheli bir kişinin görülmesi üzerine plaka ve kimlik sorgusu yaptı.
Yapılan sorguda, A.C.Ö.'nün kullanırken yakalandığı motosikletin çalıntı olduğu, motosiklet sahibinin E.G. olduğu tespit edildi.
Çalınan motosiklet, E.G.'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan A.C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA
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