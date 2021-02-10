İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayrak Caddesi ile Kafkas Caddesi kavşağında 35 APL 717 plakalı Ayberk Kardaş'ın (18) kullandığı motosiklet ile 35 APV 745 plakalı Serap Tekin idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kardaş ile motosiklette bulunan Ege Sırımcı yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.