İzmir'de motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde motosikletin tırla çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET, TIRLA ÇARPIŞTI

Kaza, dün gece saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesi Kozak yolu mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bergama Belediyesi Park ve Bahçe İşlerinde çalışan iki arkadaş Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya, İncelikler Mahallesi'ne giderlerken karşı şeritten gelen tırla çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gergin ve Kartalkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.