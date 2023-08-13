İzmir'de motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:53

İzmir'in Bergama ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, Bergama Belediyesi çalışanları Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan kontrollerde iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde motosikletin tırla çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

MOTOSİKLET, TIRLA ÇARPIŞTI

Kaza, dün gece saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesi Kozak yolu mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bergama Belediyesi Park ve Bahçe İşlerinde çalışan iki arkadaş Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya, İncelikler Mahallesi'ne giderlerken karşı şeritten gelen tırla çarpıştı.

İzmir'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gergin ve Kartalkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kartalkaya, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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