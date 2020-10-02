İzmir'de motosiklet kundaklandı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeyken kundaklanan motorsiklette hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Metin Oktay Mahallesi 52 sokakta Yunus Emre D'ye ait park halindeki motosiklet kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri alevler evlere sıçramadan kendi imkanlarıyla söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.