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İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı

06.07.2021 03:41

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre dönüş yapmak isteyen otomobile motosiklet çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre dönüş yapmak isteyen otomobile motosiklet çarptı. Kazada, motosiklette bulunan polis memuru U.G. (38) ile sürücü arkadaşı M.A. (34) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.K idaresindeki 06 CIM 870 plakalı otomobil caddede dönüş yapmak istediği sırada, M.A.'nın kullandığı 35 ATY 190 plakalı motosiklet, otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu konumunda bulunan ve polis memuru olduğu öğrenilen U.G. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan U.G. ve M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.G. ve M.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan polis memuru U.G.'nin ise istirahatli olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.H.K. da ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Polis Memuru, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika


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