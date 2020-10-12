İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

12.10.2020 05:16
İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı, System.String[]

İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarparak yola savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarparak yola savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova istikametinden Bayraklı yönüne hızla gitmekte olan Cengiz D., idaresindeki Suzuki marka 35 ARD 344 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yola savruldu. Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra ikiye bölünürken, kazada sürücü Cengiz D., ve motosiklette bulunan bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Bayraklı, Yüzbaşı, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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