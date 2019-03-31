Son Dakika Haberleri: İzmir'de Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

İzmir'de Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucunda demir bariyerlere çarptı.

İzmir'de Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucunda demir bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücünün, kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Uslu idaresindeki 35 AGJ 441 plakalı motosiklet Bayraklı yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten düştü. Demir bariyerlere çarpan Uslu ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Uslu'nun kaza yaptığı sırada başında kask olmadığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

Yeşildere, Konak, İzmir, 3. Sayfa
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