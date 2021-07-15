İzmir'de motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre bir çocuk annesi Hatun Aksoy'a, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan silahla ateş edildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yola savrulan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Y.K, Aksoy'u kendisinin öldürdüğünü, teslim olmak istediğini belirtti.

Y.K, bulunduğu yerde gözaltına alındı.