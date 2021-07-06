İzmir'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i polis, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, motosikletin U dönüşü yapmak istediği ileri sürülen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Polis memurunun istirahatte olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. (34), idaresindeki 35 ATY 190 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve U dönüşü yapmak istediği ileri sürülen İ.H.K., yönetimindeki 06 CIM 870 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden savrulan sürücü M.A., ile istirahatte olduğu öğrenilen yolcu konumundaki polis memuru U.G. (38) metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar kaldırıldıkları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü İ.H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR