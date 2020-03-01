İzmir'de motosikletliler, İdlib şehitleri için bir araya geldi - Son Dakika
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İzmir'de motosikletliler, İdlib şehitleri için bir araya geldi

6 saat önce

İZMİR'de, Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 motosikletli, Mehmetçiğin şehit olduğu Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyı protesto etti.

İzmir'de motosikletliler, İdlib şehitleri için bir araya geldi, System.String[]

İZMİR'de, Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 motosikletli, Mehmetçiğin şehit olduğu Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyı protesto etti. Gündoğdu Meydanı'nda şehitler için dualar edildi.

Şehitler için bir araya gelen İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 kişi, yaptıkları açıklamada, her göreve hazır olduklarını söyledi. Karabağlar ilçesinde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ile önce Kadifekale'de bulunan Şehitlik'i ziyaret etti. Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen motosikletliler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra açıklama yaptı. İzmir Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Burhan Akgün, açıklamasında, "Vatan evladı, gencecik bedenler şehit oldu. Bugün onlar için burada toplanmış bulunuyoruz. Şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin, Allah mekanlarını cennet eylesin. İdlib'de bulunan kardeşlerimizin de Allah yardımcıları olsun. Onlara iman gücü versin" diye konuştu.

Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı da "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimizin rejim unsurları tarafından alçakça saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Bizler acil görev emrinde devletimize ve milletimizi canımızı vermeye hazırız" dedi.

Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar ise "Bizim de vatan evlatları olarak yüreğimize ateş düştü. Biz devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attıktan sonra dağıldı.


Suriye, İzmir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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