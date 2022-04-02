İzmir'de motosikletliler ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kalktı - Son Dakika

İzmir'de fırtınanın etkisini yitirmesi nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin trafiğe çıkmama kararı iptal edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmaması kararı alındığını hatırlatarak fırtınanın etkisini yitirmesi nedeniyle bu yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Köşger, tüm çalışanların rutin çalışma düzenine dönebileceğini kaydetti.