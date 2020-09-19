İzmir'de mucize kurtuluş - Son Dakika

İzmir'de mucize kurtuluş
İzmir'de mucize kurtuluş İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Murat Altınay (42), dengesini kaybederek, 5'inci kattan 1'inci kattaki iş yerinin tentesine düşerek yaralandı.
İzmir'de mucize kurtuluş
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Murat Altınay (42), dengesini kaybederek, 5'inci kattan 1'inci kattaki iş yerinin tentesine düşerek yaralandı. Altınay, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
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