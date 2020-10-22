İzmir'de muhtarlarla tarım sohbeti - Son Dakika

İzmir'de muhtarlarla tarım sohbeti

22.10.2020 08:55
İzmir'de muhtarlarla tarım sohbeti, System.String[]

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, "Tarımı Muhtarla Konuşuyoruz" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 400 muhtarın sorunlarına kulak verdi.

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, "Tarımı Muhtarla Konuşuyoruz" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 400 muhtarın sorunlarına kulak verdi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden İzmir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sorunlara hızlı çözüm bulmak için çiftçilerin ayağına gitmeye devam ediyor.

İlk olarak "Cumartesi Buluşmalarıyla" her hafta farklı bir ilçede üreticileri dinleyen Özen, sonrasında muhtarlarla buluşuyor.

Ağırlıklı olarak kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özen, toplantılarda muhtarların sorunlarını dinleyip, notlar alıyor.

"16 ilçede 400 muhtarla bir araya geldi"

Özen, AA muhabirine, İzmir'in önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın illerdeki sorumlusu olarak yaklaşık 146 bin çiftçisi bulunan İzmir'de üreticilerin yanında olmak istediklerini belirten Özen, kentte 935 kırsal mahalleninin bulunduğu dile getirdi.

Üreticinin sorunlarını hızlıca dinlemek ve çözüm bulmak için yola çıktıklarını aktaran Özen, "Bu kapsamda 30 ilçemizde muhtarlar toplantısı yapalım diye düşündük. Salı ve perşembe günleri muhtarlarımızı çağıralım, çiftçilerimizin muhtarlarımıza ilettiği sorunları bize söylesinler dedik." diye konuştu.

Son toplantının Selçuk'ta yapıldığını ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"16. toplantımız bu. Yaklaşık 400'e yakın muhtarımızı tek tek dinledik, sorunları not ettik. Tarımda mesai sabah 8.30 ile akşam 17.30 arasında olmuyor. Madem 12 ay üretim var, o zaman tarımda mesai 12 ay devam etmek zorunda. Biz madem üreticinin, çiftçinin müdürüyüz o zaman bizler de 12 ay boyunca üreticinin yanında olmak zorundayız."

Muhtarlardan teşekkür

Belevi Mahallesi Muhtarı Raykan Olgun ise İl Müdürünün doğrudan kendilerini dinlediği için çok mutlu olduğunu, sorunlara çözüm bulunacağına inandığını ifade etti.

Gökçealan Mahallesi Muhtarı Nazmi Tabak da bürokratları yanlarında görmenin kendilerine güven verdiğini kaydetti.

Türkiye, Muhtar, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de muhtarlarla tarım sohbeti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski G.Saraylı Elmander, Örgryte'nin yardımcı antrenörü oldu Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi         
09:05
Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı         
08:30
İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor         
08:14
ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu         
07:15
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti         
23:24
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 09:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de muhtarlarla tarım sohbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei