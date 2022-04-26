İzmir'de mühürlenen adrese 51'inci kumar operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de mühürlenen adrese 51'inci kumar operasyonu

26.04.2022 13:23
İzmir'de mühürlenen adrese 51'inci kumar operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde, daha önce 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, daha önce 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen adreste, mührün bozulup tekrar kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen baskında tombala oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yeri yeniden mühürlendi.

İşletmeci olduğunu beyan eden Ö.T. hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür fekki" suçundan adli işlem başlatıldı.

Binanın etrafına 6 metrelik duvar

Aynı adrese jandarma 50'nci operasyonu 9 Nisan'da yaptı ve kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası uyguladı.

Şüphelilerin, güvenlik güçlerinin ani baskınlarına karşı kumar malzemelerini gizlemek ve zaman kazanmak için binanın etrafına 6 metre yükseklikte duvar ördükleri, kapıları da güçlendirdikleri ortaya çıktı.

Kaçak yapılan duvarların yıkımı için belediyeye bildirimde bulunuldu.

Öte yandan, kumar oynatılan binada her defasında işletmeci olarak farklı isimlerin beyanda bulunduğu, jandarmanın da bu isimler hakkında işlem yaptığı belirlendi.

Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı pano bulunuyor.

Söz konusu panoda, filmde Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı "Sabri Abi" ile Ebubekir Öztürk'ün canlandırdığı "Ganyotçu" karakterlerinin fotoğrafları yer alıyor.

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Para Cezası, Bornova, İzmir, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de mühürlenen adrese 51'inci kumar operasyonu - Son Dakika


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