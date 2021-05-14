İzmir'de müstakil ev yangınında kundaklama şüphesi - Son Dakika

İzmir'de müstakil ev yangınında kundaklama şüphesi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, babasıyla birlikte yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürülen şüpheli kayıplara karışırken, baba ve bitişikteki evde yaşayan kardeşi dumandan etkilendi. Yangın sonrası ise ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Ufuk Mahallesi 910/2 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla birlikte aynı evde yaşayan Murat G., babası Mehmet G'nin uyuduğu esnada evi ateşe verdi. Evden dumanlar yükselirken, şüpheli Murat G., hızla olay yerinden kaçtı. Yangını fark eden ve dumandan etkilenen Mehmet G., kendi imkanları ile evin içerisinden çıkarken, vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerince dumandan etkilenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet G., ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet G'nin durumunun iyi olduğu, bitişikteki evde yaşayan kardeşi Ahmet G'nin de dumandan etkilendiği ve olay yerinde sağlık ekiplerince oksijen desteği uygulanarak ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Öte yandan, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili ve olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi.