İzmir'de mutemetten şok soygun: Sanatçıların maaşını zimmetine geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de mutemetten şok soygun: Sanatçıların maaşını zimmetine geçirdi - Son Dakika

İzmir'de mutemetten şok soygun: Sanatçıların maaşını zimmetine geçirdi

7 saat önce

İzmir Devlet Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan mutemet Y.Y., iddiaya göre sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdikten sonra ortadan kayboldu.

İzmir'de mutemetten şok soygun: Sanatçıların maaşını zimmetine geçirdi, System.String[]

İzmir Devlet Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan mutemet Y.Y., iddiaya göre sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdikten sonra ortadan kayboldu. Y.Y.'nin olayı tefeciye borcu olduğu için gerçekleştiği iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, ayın 15'inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti. Güvenç'in de maaşının yatmadığı belirlenince dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y.'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi. Mutemet Y.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Tefeciye borcu olduğu iddia edildi


Y.Y.'nin yakınlarının verdiği ifadede kendisinin tefeciye borcu olduğunu söylediği iddia edildi.


Daha önce uzman çavuş olarak çalışmış


Öte yandan, çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddia edilen Y.Y.'nin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, daha sonra İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda memur olarak işe girdiği öğrenildi Y.Y.'nin İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun muhasebe bölümündeki işine yaklaşık 8 ay önce başladığı aktarıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı
Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon mesajına Rusya'dan yanıt: En kötü senaryo olur İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:12:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de mutemetten şok soygun: Sanatçıların maaşını zimmetine geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]