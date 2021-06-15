İzmir'de mutfak tüpü gazının sıkışması sonucu yaşanan patlamada bir kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Soğukpınar Mahallesi 280 Sokak'taki müstakil bir evden patlama sesi duyulması sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan Yaşar Tamtürk (42), 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tamtürk, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlamanın mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu yaşandığı belirlendi.
Kaynak: AA
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