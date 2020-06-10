İzmir Müftülüğü, geçen ay cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması sonrası merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmesinin ardından imam ve müezzinlere yönelik ezanı güzel okuma kursu başlattı.



Müftülükten yapılan açıklamaya göre, ezanın makamına göre okunması için başlatılan kursta, merkez ilçelerdeki 36 camide ders veriliyor. Uzman hocalar tarafından hafta içi öğleden önce verilen ve 80 saat sürecek eğitimlere imam ve müezzinlerden oluşan 400 kişi katılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, ezanın Müslümanlar için önemine değinerek, ilgililerin bunu hakkıyla okuması için eğitimlere başladıklarını ifade etti.



Ezanın her vaktin farklı bir makamda okunmasına yönelik dersler verildiğini aktaran Balkan, "İmam ve müezzinler ezanı makamlarına göre okuyacak. Kurs tamamlandığında inşallah arkadaşlarımız güzel olan ezanlarımızı daha da güzel okunacaklar." diye konuştu.