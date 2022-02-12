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İzmir'de müzisyeni öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de müzisyeni öldüren zanlı tutuklandı

12.02.2022 13:21
İzmir'de müzisyeni öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyen Şener Esen cinayetinin zanlısı, gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyen Şener Esen cinayetinin zanlısı, gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Şubat gecesi Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis tarafından çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Esen, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Şener Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, operasyonla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi belirledi. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.A. (25), ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. - İZMİR

İzmir'de müzisyeni öldüren zanlı tutuklandı

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Yiğitler Mahallesi, Saldırı, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de müzisyeni öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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