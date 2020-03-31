İzmir'de nakliyeciler sitesine girişler kısıtlandı - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kara Nakliyecileri Sitesi'ne girişlere kısıtlamalar getirildi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin pek çok yerinden kamyoncunun yük almak için geldiği Kara Nakliyecileri Sitesi'nde oluşan yoğun kalabalığı engellemek amacıyla site içinde en fazla 10 kişi olacak şekilde girişler kısıtlandı.

Siteye giriş yapanlara ateş ölçümü yapılırken, maske de dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, amacın insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirtti.

Nakliyeciler sitesinin her türlü sanayi ve tarımsal ürünün nakliyesinin çalıştığı bir borsa olduğunu ifade eden İduğ, şunları kaydetti:

"Buradaki canlılık ve hareketlilik, ticari yaşamdaki hareketliliğinde bir göstergesi. Ancak koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bulaşma riskini azaltmak, ülke genelinde her yere giden kamyoncularımızı korumak tedbirler almak zorunlu hale geldi. Emniyet müdürlüğümüzle birlikte aldığımız tedbirler, en başta kamyoncularımızı sonra da tüm insanımızı korumaya yönelik."