Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi

25.03.2022 20:04

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de geçen pazar günü düzenlenen "Nevruz Mitingi"nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı...

İzmir'de geçen pazar günü düzenlenen "Nevruz Mitingi"nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 49'a yükseldi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi
Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi
Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi
Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi
Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi

YORUMLAR
500
Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:19 Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:51:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Nevruz gösterileri ile ilgili gözaltı sayısı 49'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement