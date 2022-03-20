İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI - Son Dakika
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İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI

20.03.2022 17:09

İZMİR'in Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlaması yapılırken, HDP'nin İzmir binasına silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi, nevruz ateşini yaktı.

İZMİR'in Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlaması yapılırken, HDP'nin İzmir binasına silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi, nevruz ateşini yaktı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) bir araya gelip, oluşturduğu İzmir Nevruz Örgütleme Komisyonu öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlandı. HDP il binasına geçen yıl 17 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın ailesi, nevruz ateşini yaktı. Ateşin üzerinden atlayan çok sayıda kişi, halay çekti.

Etkinlikte konuşan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Nevruz alanları; işçilerin, emekçilerin, özgürlük isteyenlerin alanlarıdır. Nevruz, kutlu olsun. Nevruz, direniş ve özgürlüktür. Bugün HDP olarak demokrasi güçleri olarak tüm özgürlük taleplerini meydanlarda buluşturuyoruz. Bizi susturmaya çalışanlar; bu meydanlara, 8 Mart meydanlarına, 1 Mayıs meydanlarına baksınlar. Bu meydanlarda özgürlüğü, kararlılığı, cesareti görecekler; bu onlara dert olsun" dedi .

İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI
İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE NEVRUZ KUTLAMASI - Son Dakika


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