İzmir'de nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti - Son Dakika

İzmir'de nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti

23.03.2021 00:41
İzmir'de nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

İzmir'in Konak ilçesinde arabada tartıştığı nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kadifekale Mahallesi'ndeki otoparkta 35 V 0761 otomobilde bulunan polis memuru Fırat K. (39) ile nişanlısı olduğu öğrenilen Nagihan Ü. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Fırat K. kadını silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Nagihan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay hakkında bilgi aldı.

Cesetler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de nişanlısını tabancayla öldüren polis memuru intihar etti - Son Dakika


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