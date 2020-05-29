İzmir'de normalleşme sürecinde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

İzmir'de normalleşme sürecinde ilk cuma namazı kılındı

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından, Türkiye genelinde cuma namazı toplu olarak kılındı. İzmir'de, ellerini dezenfekte edip maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen saflara geçen cemaatin namazını ise, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat politikasının uygulanmaya başlanmasının ardından, cuma namazı Türkiye genelinde toplu olarak kılındı. İzmir'in Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'ne namaz için gelen cemaat, cami avlusuna sosyal mesafe kurallarına uyularak yerleştirilen şeritlerin arkasına geçerek saf tuttu. Birçok kişi seccadesini yanında getirirken, getirmeyenlere avluda seccade dağıtıldı. Maske takmanın zorunlu olduğu namazı, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı. Cuma hutbesini de okuyan Balkan, virüs tedbirlerine uymanın öneminden bahsetti. Diyanet görevlileri de, giriş ve çıkışlarda tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı.