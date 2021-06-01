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İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU - Son Dakika

İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU

01.06.2021 14:37

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kafeterya ve lokantalar gibi mekanlarda uygulanan kısıtlamalar kademeli normalleşme kapsamında esnetildi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kafeterya ve lokantalar gibi mekanlarda uygulanan kısıtlamalar kademeli normalleşme kapsamında esnetildi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gıda işletmelerinde vakit geçirmeyi özleyen İzmirliler sabah saatlerinden itibaren kafeterya ve lokantaların yolunu tuttu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmir'in Kordon boyundaki gıda işletmelerinde masalar yarı yarıya doluluğu yakaladı.

Tüm Türkiye genelinde 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanan normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek. Açıklamanın ardından ilk gün lokanta ve kafe işletmeleri de önlemlere uyarak müşterilerini ağırlamaya başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmir'in Kordon boyundaki gıda işletmelerinde masalar yarı yarıya doluluğu yakaladı. Uzun süredir evlerde kapalı kaldıktan sonra dışarda vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan İzmirli Batuhan Yavuz (19) arkadaşlarıyla birlikte kahvaltıya geldiğini söyleyerek "Genellikle herkes eve kapandığı için psikolojik sorunlar başlamıştı. Sonuçta gençler okula da gidemiyordu. Açılması iyi oldu. Koronavirüs vaka sayısı azaldığı için zamanı gelmişti. İnsanlar rahat edecek. Biraz daha kendimize gelebileceğiz? dedi. Cemre Oral (15) da "Biz de çok bunalmış ve sıkılmıştık. Kafelerin açılması iyi oldu. Arkadaşlarımla uzun zamandır bulaşamıyordum. Onlarla bir araya gelmek iyi oldu. Mutluyumö diye konuştu. Kordon'daki bir gıda işletmesi yetkilisi Çağlar Tatar da önlemlere dikkat ederek hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Pandeminin tamamen bitmesini istiyoruz. Türkiye'nin bu dertten kurtulmasını istiyoruz. Esnaf olarak en çok zorluğu biz yaşadık. İnşallah en kısa sürede aşılama süreci sona erer ve hayat normale döner. İnsanlar biraz tedirgin hastalık yüzünden. Ama ilerleyen zamanlarda müşterilerde artış olacak. Biz oturma düzenine uyuyor ve mesafeyi ayarlıyoruz. Tüm masalara dezenfektan koyuyoruz. HES kodlarını sorgulamadan müşterileri kabul etmiyoruz."

'ESNAF İÇ DENETİMİNİ SAĞLAYACAK'

İzmir'deki ticaretin merkezi olarak kabul edilen tarihi Kemeraltı Çarşısı da en hareketli günlerinden birini yaşadı. Hem alışverişlerini yapan hem de lokantalarda oturarak yemek yiyebilen vatandaşlar pandemi önlemlerine uymayı da ihmal etmedi. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çok ciddi sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ifade ederek Kemeraltı'nın konutların olmadığı ve dışarıdan gelen müşterilerle ayakta kalmaya çalışan işletmelere ev sahipliği yapan bir alan olduğuna dikkat çekti. En büyük sıkıntının lokantaların ve düğün malzemeleri satan yerlerin kapalı olmasından kaynaklandığını vurgulayan Girgin, "Genelgeyle rahat nefes aldık. Kiraların, stopajların, vergilerin ve kredilerin revize edilmesini bekliyoruz. 17 gün tam kapanma ve ondan öncesi kapalı kalan esnaflar mağduriyet yaşadı. Dükkanı açar açmaz işler yüzde 50 ile başlamıyor. Rahat nefes alabilmek için devletin gücünü hissetmek istiyoruz. Hazirandan temmuza kadar olan 1 aylık süreyi çok iyi değerlendireceğiz. İnsanların hala çarşıda maske mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Bireysel olarak sorumluluk alınmalı? dedi. Aşılanma sürecinin de hızla tamamlanmasını beklediklerini anlatan Girgin, önümüzdeki yaz aylarının çok iyi değerlendirilebileceğini kaydetti. Lokantalar ve gıda işletmelerinin yüzde 50 doluluk oranı ile çalışabileceğini söyleyen Girgin şöyle devam etti:

"Esnaflar olarak kendi iç denetimimizi yapmalıyız. Maskesiz müşteriler içeri alınmayacak. Yalnızca yemek yerken maske çıkarılacak. İşletme içerisindeki sayı sınırlılığına dikkat edilecek. 1.5 yıldır bu süreci yaşıyoruz. Esnaflar ciddi yara aldı. Bazıları kepenk kapatmak durumunda kaldı. Esnaf kendi zararıyla kendini tedavi edecek. Birçok giderden feragat edecek. Kemeraltı şehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ama aldığımız yarayı ancak birkaç yılda telafi edebiliriz. Esnaf ailesine bakmak zorunda. Hayatta tutunmak için malını almak, kirasını ödemek, devlete sorumluluğunu yerine getirmek zorunda. Açıldığımıza seviniyoruz. Zarara ya da kara bakmıyoruz. 21.00'de kapanıyorduk, bu süre 22.00'ye uzatıldı. O bir saat bile bize mutluluk veriyor."

İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU
İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU

Koronavirüs, Kemeraltı, Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİRLİLER NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAFETERYA VE LOKANTALARIN YOLUNU TUTTU - Son Dakika


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