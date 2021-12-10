İzmir'de nostaljik tramvay ve deniz seferleri iptal - Son Dakika

İzmir'de nostaljik tramvay ve deniz seferleri iptal

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle nostaljik tramvay ve deniz seferlerinin geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle nostaljik tramvay ve deniz seferlerinin geçici süreyle askıya alındığı bildirildi. TRAMİZMİR ve İzmir Deniz İşletmeciliği Genel Müdürlüğünden (İZDENİZ) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle nostaljik tramvay ve şehir içi tüm deniz seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Deniz seferlerinin saat 20.00'dan itibaren iptal edildiği belirtildi. - İZMİR

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