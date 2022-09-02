Kalp nakliyle hayata tutunan Asel organ bekleyen arkadaşlarına umut oldu - Son Dakika
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Kalp nakliyle hayata tutunan Asel organ bekleyen arkadaşlarına umut oldu

02.09.2022 11:08

İzmir'de ocak ayından bu yana Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde organ bekleyen 2 yaşındaki Asel bebeğin kalp nakliyle sağlığına kavuşması, aynı serviste organ bekleyen arkadaşlarına umut oldu.

İzmir'de ocak ayından bu yana Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde organ bekleyen 2 yaşındaki Asel bebeğin kalp nakliyle sağlığına kavuşması, aynı serviste organ bekleyen arkadaşlarına umut oldu.

Türkiye'de kalp nakli konusunda önemli merkezlerden biri olan Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde 5'i acil olmak üzere toplam 25 çocuk hasta, kalp nakli için bekliyor.

Yaşamlarını boyunlarına astıkları yapay kalp destek cihazlarıyla sürdüren ve hastalıkları nedeniyle kontrollü olarak sıvı tüketmek zorunda olan çocuklar, ikinci evleri olarak gördükleri odalarını duvar resimleriyle, oyuncaklarla süslüyor.

Uygun kalbin bulunup nakledilmesi hayaliyle yaşayan minik yürekler, tedavi gördükleri serviste bir hasta için uygun kalbin bulunduğu haberini alınca en mutlu anları yaşıyorlar.

Temmuzda Konya'da aynı yaştaki adaşından nakledilen kalple sağlığına kavuşan 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman da servisteki arkadaşlarının nakil umudunu artırdı.

"Pek çok hastamızı bekleme listesinde kaybettik"

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar, AA muhabirine, çocuklarda kalp yetmezliğinin en önemli nedenlerinden birinin doğumsal hastalıklar olduğunu söyledi.

Ailelerin özellikle doğum döneminde ve süt çocukluğu döneminde dikkat etmeleri gerektiğini belirten Tutar, "Eğer çocukları iyi kilo alamıyorsa, beslenme sırasında zorlanıyorsa, terlemeleri varsa mutlaka akla gelmesi gereken bir durum. Doğumsal kalp hastalıkları artık ülkemiz koşullarında da tedavi edilebilen bir durum. ve gecikmeler nedeniyle kalıcı kalp hasarı ve kalp yetmezliği gibi durumlar olabiliyor." dedi.

Doğumsal kalp hastalıklarına müdahale konusunda yaşanan gecikmelerin sonraki süreçte organ naklini zorunlu kıldığını aktaran Tutar, nakil süreçlerinin çocuklar için daha zorlu geçtiğine işaret etti.

Tutar şunları kaydetti:

"Asel bebeğin kalp nakli olması diğer çocuklar için büyük bir umut oldu. Çocuklar çok sevindiler. 'İnşallah biz de kalp nakli oluruz.' diyorlar. Kendileri için de bir umut oluştu. Motivasyonları ve umutlarında bir artış oldu. Serviste yatan bir hastamız 5 yıldır kalp nakli bekliyor, 1 yıldır hastanede kalıyor. Çok uzun yıllardır bekleme listesinde olan hastalarımız var. Hatta 10 yıldır listede bekleyen, yapay kalp cihazıyla yaşama tutunmaya çalışan hastalarımız var.

Yurt dışında bekleme süresi kısa olduğu için bu hastalara cihaz takıldıktan çok kısa bir süre sonra nakilleri oluyor. Maalesef bizim ülkemizde süreç uzadığı için enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonlar görülüyor. Donör sayısında özellikle pandemi sürecinde çok belirgin bir azalma oldu. Zaten fazla değildi. Çocuk yaş grubunda sıkıntılar yaşıyoruz. Pek çok hastamızı bekleme listesinde kaybettik. Özellikle bebeklerde çok çaresiz kalıyoruz. Uygun olan durumlarda da donör olmalarının ne kadar yüce bir davranış olduğunu vurgulamak istiyorum."

"Hayalim iyi bir doktor olmak"

6 yıldır kalp nakil bekleyen 14 yaşındaki Münire Cemre Yılmaz ise yaşamını 5 yıldır yapay kalp destek cihazıyla sürdürdüğünü, 2 yıldır hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Serviste kalp nakledilen her çocuğun kendisi için umut anlamına geldiğini anlatan Yılmaz, "Asel Lina'nın nakil olması bizi çok fazla umutlandırdı. Biz de bekliyoruz, inşallah bize de çıkacak. En büyük hayalim nakil olup Zülal abla gibi iyi bir doktor olmak. Ben de çocuklarımı iyileştirmek istiyorum." dedi.

Hastanede bulunması nedeniyle kardeşini çok sık göremediğini, serviste yatan çocukların birbirlerini kardeş olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Okullarda ve parklarda kahkaha atan mutlu çocukların seslerini duyuyoruz. Servisimizin koridorlarında ise su için yalvaran çocukların çığlıklarını duyuyoruz. Artık bunun sona ermesini, organ bağışının artmasını istiyorum. Bu zor dönemlerin geçmesini, normal çocuklar gibi parklarda okullarda olmayı istiyoruz." diye konuştu.

"Suyu kana kana içmeyi çok özledim"

Sümeyye Kübra Çakar da 10 yıldır kalp nakli beklediğini 17 aydır ise hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Derslerine çevrim içi olarak hastanede devam ettiğini belirten Çakar, "En büyük isteğim sağlığıma kavuşmak. Kardeşimi çok özledim ve pazar kahvaltısını çok özledim. Suyu kana kana içmeyi özledim. Asel bebek iyileşti, bize umut oldu. Bütün gece onun için dua ettim, en hayırlısı olsun diye. Naklin olduğu gece öğrenince çok mutlu olduk." diye konuştu.

Neslihan Filiz ise kalp nakli olup sağlığına kavuşmayı çok istediğini, bu süreçte tüm çocukların birbirlerine destek olduğunu anlattı.

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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