Son Dakika Haberleri: İzmir'de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası'nda toprağa verildi

İzmir'de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası'nda toprağa verildi

7 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün oğlu tarafından boğularak öldürülen yaşlı kadın Kuşadası'nda toprağa verildi.

İzmir'de oğlu tarafından boğulan kadın Kuşadası'nda toprağa verildi, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün oğlu tarafından boğularak öldürülen yaşlı kadın Kuşadası'nda toprağa verildi.

Bilindiği gibi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 5 aydır işsiz olan ve psikolojisinin bozuk olması nedeniyle kullandığı hapların halüsinasyon görmesine neden olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Rıza Tosun'un, annesi 79 yaşındaki Sevdiye Tosun'u elleriyle boğarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Polisin olay yeri incelemesinde cinayetten sonra çok sayıda hap içip, bileklerini kesen Rıza Tosun'un, kabloyla ise kendisini asmaya kalkıştığı ancak ağırlığını taşımayarak koptuğu belirlenmişti.

İzmir'de dün işlenen cinayet sonrası Sevdiye Tosun'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıllar önce evlenip Kuşadası'na yerleşen kızı Adile Ağırgün, annesinin mezarının Kuşadası'nda toprağa verilmesini istedi. Sevdiye Tosun'un cenazesini öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alan yakınları, Kuşadası'na getirdi. Kuşadası Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra 79 yaşındaki talihsiz kadının cenazesi Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ise Sevdiye Tosun'un yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:10 Kaynak: İHA
Bayraklı, Kuşadası, İzmir, 3. Sayfa
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