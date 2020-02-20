İzmir'de oğlunu öldüren ve ceza verilmeyen babayla ilgili karar bozuldu - Son Dakika
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İzmir'de oğlunu öldüren ve ceza verilmeyen babayla ilgili karar bozuldu

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilen baba, istinaf mahkemesinde görülen duruşmada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de oğlunu öldüren ve ceza verilmeyen babayla ilgili karar bozuldu, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilen baba, istinaf mahkemesinde görülen duruşmada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanık Sertaç Özgizler, maktulün annesi Sibel Dalgıç ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Sanık Özgizler, oğluna hem anne hem baba olduğunu belirterek, "Davaya konu olay kazadır. Ben zaten şu an yaşar durumda değilim. Oğlum öldü, hayatım bitti." dedi.

Maktülün annesi Sibel Dalgıç sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Dalgıç'ın avukatı da sanığın "kasten çocuğunu öldürme" suçundan cezalandırılmasını, kabul edilmemesi halinde "çocuğunu olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve sanığın tutuklanmasını talep etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Özen ise sanığın alkol alan şiddet eğilimli bir baba olduğunu belirterek yerel mahkemenin sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararının "hukuk devleti ve cezaların caydırıcılığı" prensibine tamamen ters olduğunu, bu kararın kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

İddia makamı, sanığa "ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde karar veren yerel mahkeme kararının kaldırılması ve sanığın "tahrik altında alt soyu kasten öldürme" suçundan ceza verilmesi ve tutuklanması yönünde mütalaa verdi.

Sanık avukatı, olayda kasten öldürme ya da yaralama eylemi olmadığını savunarak ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın önce "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı kesin olarak belirlenemediğinden sanık lehine indirim yapılması ve cezanın 24 yıla düşürülmesine karar verdi.

Heyet, sanığın sabıkasız geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak indirim yapılmasına ve 20 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde, Şubat 2019'da yaşanan olayda lise öğrencisi Soykan Özgizler (18), babası Sertaç Özgizler (62) tarafından bıçakla öldürülmüş, tutuklanan baba hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın olayı "olası kasıt" ile gerçekleştirmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ekim 2019'daki davada sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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